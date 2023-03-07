Пресняков Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Григорий Ефимович

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.01.1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905

Отец: Пресняков Ефим Федорович

Мать: Преснякова Елена Никитична

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1923

Жена: Преснякова Надежда Терентьевна

г. Сызрань, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
07.03.1924

Сын: Пресняков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Преснякова Надежда Терентьевна

Деревня Варваровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1927

Дочь: Малышева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Преснякова Надежда Терентьевна

Деревня Варваровка , Ульяновская область
Смерть
1941
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