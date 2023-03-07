Пресняков Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.01.1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905
Бракосочетание
1923
г. Сызрань, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
07.03.1924
Сын: Пресняков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Преснякова Надежда Терентьевна
Деревня Варваровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1927
Дочь: Малышева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Преснякова Надежда Терентьевна
Деревня Варваровка , Ульяновская область
Смерть
1941