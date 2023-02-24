Пресняков Николай Григорьевич
Место рожденияДеревня Варваровка , Ульяновская область
Дата рождения07.03.1924
Дата смерти09.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1924
Деревня Варваровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1949
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Преснякова Зинаида Романова
Рождение ребёнка
08.04.1951
Сын: Пресняков Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Преснякова Зинаида Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1985
Город Коркино , Челябинская область