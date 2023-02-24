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Пресняков Николай Григорьевич

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Место рождения

Деревня Варваровка , Ульяновская область

Дата рождения

07.03.1924

Дата смерти

09.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1924

Отец: Пресняков Григорий Ефимович

Мать: Преснякова Надежда Терентьевна

Деревня Варваровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1949

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Преснякова Зинаида Романова

Рождение ребёнка
08.04.1951

Сын: Пресняков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Преснякова Зинаида Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснякова Зинаида Романова

Смерть
09.01.1985
Город Коркино , Челябинская область
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