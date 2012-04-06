Малышева (Преснякова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Преснякова) Мария Григорьевна

Место рождения

Деревня Варваровка , Ульяновская область

Дата рождения

13.06.1927

Дата смерти

06.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1927

Отец: Пресняков Григорий Ефимович

Мать: Преснякова Надежда Терентьевна

Деревня Варваровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1953

Сын: Малышев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Малышев Александр Кузьмич

Город Копейск , Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Александр Кузьмич

Смерть
06.04.2012
Город Коркино , Челябинская область
Похороны
Неизвестно
г. Коркино, челябинской обл.