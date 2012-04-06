Малышева (Преснякова) Мария Григорьевна
Место рожденияДеревня Варваровка , Ульяновская область
Дата рождения13.06.1927
Дата смерти06.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1927
Деревня Варваровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1953
Сын: Малышев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Кузьмич
Город Копейск , Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2012
Город Коркино , Челябинская область
Похороны
Неизвестно
г. Коркино, челябинской обл.