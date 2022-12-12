Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Василий Емельянович
Мать: Татьяна Фаддеевна
Бракосочетание
21.05.1753
Жена: Гликерия Ивановна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно