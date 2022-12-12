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Иван Васильевич

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

1712 г.р.

Жена

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Василий Емельянович

Мать: Татьяна Фаддеевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
21.05.1753

Жена: Гликерия Ивановна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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