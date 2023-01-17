Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ивановна

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.
1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Иван Петрович

Мать: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
21.05.1753

Муж: Иван Васильевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфений Федотович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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