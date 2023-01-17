Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1753
Муж: Иван Васильевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфений Федотович
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно