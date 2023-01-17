Татьяна Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Фаддеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

23.03.1738

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Савва Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
23.03.1738
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
23.03.1738
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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