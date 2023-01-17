Татьяна Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти23.03.1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Савва Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
23.03.1738
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
23.03.1738