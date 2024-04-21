Финашина (Карешина) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Карешин Павел Лукич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1893
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1899
Дочь: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
22.09.1901
Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
30.04.1903
Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1904
Дочь: Финашина Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1906
Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1909
Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
24.10.1911
Дочь: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.1915
Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Бракосочетание
26.01.1993
Смерть
Неизвестно