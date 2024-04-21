Финашина (Карешина) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финашина (Карешина) Анастасия Павловна

Место рождения

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Карешин Павел Лукич

Мать: не указана

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.01.1893

Муж: не указан

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1899

Дочь: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1901

Сын: Финашин Иван Егорович

Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.04.1903

Сын: Финашин Василий Егорович

Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.1904

Дочь: Финашина Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
04.12.1906

Сын: Финашин Николай Егорович

Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Финашин Егор Егорович

Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
24.10.1911

Дочь: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1915

Сын: Финашин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Бракосочетание
26.01.1993

Муж: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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