Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения14.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Полина Павловна
Отец ребёнка: Парфенов Павел
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Мария Павловна
Отец ребёнка: Парфенов Павел
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфенов Василий Павлович
Отец ребёнка: Парфенов Павел
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфенов Павел
Смерть
Неизвестно
Мыжбор, Суворовский муниципальный район, Тульская область