Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна

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Место рождения

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1899

Отец: Финашин Егор Николаевич

Мать: Финашина Анастасия Павловна

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Полина Павловна

Отец ребёнка: Парфенов Павел

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Мария Павловна

Отец ребёнка: Парфенов Павел

Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфенов Василий Павлович

Отец ребёнка: Парфенов Павел

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Павел

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Мыжбор, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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