Финашина Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1904
Дата смерти25.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1930
Дочь: Авдюхина Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1943
Дочь: Глебова (Финашина) Елена Петровна
Отец ребёнка: Ромин Финашин Петр Иванович
Смерть
25.08.1981