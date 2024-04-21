Финашина Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финашина Наталья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1904

Дата смерти

25.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1904

Отец: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Мать: Финашина (Карешина) Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромин Финашин Петр Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1930

Дочь: Авдюхина Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.09.1943

Дочь: Глебова (Финашина) Елена Петровна

Отец ребёнка: Ромин Финашин Петр Иванович

Смерть
25.08.1981

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