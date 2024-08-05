Дацёва (Бохна) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дацёва (Бохна) Евдокия Андреевна

Место рождения

Гордыня, Львівська область

Дата рождения

06.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1860

Отец: Бохна Андрей Иванович

Мать: Бохна (Яжик) София Габриэльевна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
07.08.1882

Дочь: (Дацёва) Анна Якимовна

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
13.08.1884

Дочь: (Дацёва) Мария Якимовна

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
10.09.1887

Дочь: (Дацёва) София Якимовна

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
29.03.1889

Дочь: (Дацёва) Екатерина Якимовна

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
02.05.1891

Сын: Дацёв Джозеф Якимович

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
19.07.1893

Сын: Дацёв Илья Якимович

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
12.12.1895

Дочь: Куренда (Дацёва) Розалия Якимовна

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
с.Щекирчыцэ (Siekierczyce) д.8. часть д. Гордыня
Рождение ребёнка
01.03.1899

Сын: Дацёв Иван Якимович

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: (Дацёва) Пелагея Якимовна

Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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