Дацёва (Бохна) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1860
Рождение ребёнка
07.08.1882
Дочь: (Дацёва) Анна Якимовна
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
Рождение ребёнка
13.08.1884
Дочь: (Дацёва) Мария Якимовна
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1887
Дочь: (Дацёва) София Якимовна
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
Рождение ребёнка
29.03.1889
Дочь: (Дацёва) Екатерина Якимовна
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
Рождение ребёнка
02.05.1891
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
Рождение ребёнка
19.07.1893
Сын: Дацёв Илья Якимович
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1895
Дочь: Куренда (Дацёва) Розалия Якимовна
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
с.Щекирчыцэ (Siekierczyce) д.8. часть д. Гордыня
Рождение ребёнка
01.03.1899
Сын: Дацёв Иван Якимович
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: (Дацёва) Пелагея Якимовна
Отец ребёнка: Дацёв Яким Григорьевич
Смерть
Неизвестно