Бохна Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бохна Иван
Рождение ребёнка
15.02.1858
Дочь: (Бохна) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бохна (Яжик) София Габриэльевна
Рождение ребёнка
06.03.1860
Дочь: Дацёва (Бохна) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Бохна (Яжик) София Габриэльевна
Рождение ребёнка
09.08.1862
Дочь: (Бохна) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бохна (Яжик) София Габриэльевна
Рождение ребёнка
31.10.1864
Дочь: (Бохна) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Бохна (Яжик) София Габриэльевна
Рождение ребёнка
04.08.1867
Дочь: (Бохна) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Бохна (Яжик) София Габриэльевна
Смерть
Неизвестно