Бохна (Яжик) София Габриэльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бохна (Яжик) София Габриэльевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яжик Габриэль

Мать: Яжик (Задорожная) Татьяна

Рождение ребёнка
15.02.1858

Дочь: (Бохна) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бохна Андрей Иванович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
06.03.1860

Дочь: Дацёва (Бохна) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Бохна Андрей Иванович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
09.08.1862

Дочь: (Бохна) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бохна Андрей Иванович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
31.10.1864

Дочь: (Бохна) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Бохна Андрей Иванович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
04.08.1867

Дочь: (Бохна) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Бохна Андрей Иванович

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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