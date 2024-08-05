Куренда (Дацёва) Розалия Якимовна
Место рождения
Дата рождения12.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1895
с.Щекирчыцэ (Siekierczyce) д.8. часть д. Гордыня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Ярослав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куренда Юлиан Григорьевич
Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куренда Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куренда Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
26.06.1937
Дочь: Килочко (Куренда) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович
Смерть
Неизвестно