Куренда (Дацёва) Розалия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренда (Дацёва) Розалия Якимовна

Место рождения

Гордыня, Львівська область

Дата рождения

12.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1895

Отец: Дацёв Яким Григорьевич

Мать: Дацёва (Бохна) Евдокия Андреевна

Гордыня, Львівська область
с.Щекирчыцэ (Siekierczyce) д.8. часть д. Гордыня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Ярослав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренда Адам Григорьевич

Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренда Юлиан Григорьевич

Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренда Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренда Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
26.06.1937

Дочь: Килочко (Куренда) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Куренда Григорий Демьянович

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно
Гордыня, Львівська область

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