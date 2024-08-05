Килочко (Куренда) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1937
Дата смерти13.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937
Рождение ребёнка
До 1959
Сын: Килочко Михаил Ярославович
Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович
Рождение ребёнка
22.06.1959
Дочь: Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна
Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович
Рождение ребёнка
28.09.1963
Сын: Килочко Евгений Ярославович
Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович
Рождение ребёнка
04.10.1967
Дочь: Смирнова (Килочко) Любовь Ярославовна
Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович
Рождение ребёнка
16.07.1970
Дочь: Никитина (Килочко) Оксана Ярославовна
Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович
Рождение ребёнка
03.02.1974
Дочь: Ганьшина (Килочко) Ольга Ярославовна
Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович
Смерть
13.12.1992