Килочко (Куренда) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килочко (Куренда) Анна Григорьевна

Место рождения

Гордыня, Львівська область

Дата рождения

26.06.1937

Дата смерти

13.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937

Отец: Куренда Григорий Демьянович

Мать: Куренда (Дацёва) Розалия Якимовна

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
До 1959

Сын: Килочко Михаил Ярославович

Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович

Рождение ребёнка
22.06.1959

Дочь: Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна

Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович

Рождение ребёнка
28.09.1963

Сын: Килочко Евгений Ярославович

Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович

Рождение ребёнка
04.10.1967

Дочь: Смирнова (Килочко) Любовь Ярославовна

Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович

Рождение ребёнка
16.07.1970

Дочь: Никитина (Килочко) Оксана Ярославовна

Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович

Рождение ребёнка
03.02.1974

Дочь: Ганьшина (Килочко) Ольга Ярославовна

Отец ребёнка: Килочко Ярослав Павлович

Смерть
13.12.1992

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