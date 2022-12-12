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Беляева Анна Николаевна

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

01.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1880 ст.

Отец: Беляев Николай Яковлевич

Мать: Беляева Мария Петровна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещение
01.07.1880 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Анна, родилась и крещена 01 июля 1880 года. Восприемницей при крещении была «сестра его крестьянская девица Олимпиада Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189);... Показать все
Смерть
Неизвестно
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