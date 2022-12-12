Беляева Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1880 ст.
Отец: Беляев Николай Яковлевич
Мать: Беляева Мария Петровна
Крещение
01.07.1880 ст.
Анна, родилась и крещена 01 июля 1880 года. Восприемницей при крещении была «сестра его крестьянская девица Олимпиада Яковлева Беляева». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189);... Показать все
Смерть
Неизвестно