Беляев Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти01.01.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: Беляев Иаков Терентев
Беляев Николай Яковлевич мой прадед по маминой отцовской линии. Согласно данным X ревизии (1858 г.) населения дер. Берсенева Пожаровского сельского общества Усть-Алексеевской волости Великоустюгского ... Показать все
Бракосочетание
23.09.1879 ст.
Жена: Беляева Мария Петровна
23 сентября 1879 года казённый крестьянин дер. Берсенева Николай Яковлев Беляев, 24-х лет, православного вероисповедания, венчался с дочерью казённого крестьянина дер. Кекура Пет... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1880 ст.
Дочь: Беляева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.
Дочь: Беляева Павла Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Павла, родилась 18 (крещена 19) января 1882 года. Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189
Рождение ребёнка
27.01.1884 ст.
Дочь: Беляева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Александра, родилась 27 (крещена 28) января 1884 года.
Рождение ребёнка
14.03.1887 ст.
Сын: Беляев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Василий, родился 14 (крещён 15) марта 1887 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7386. Л. 190 об.-191; Д. 7438. Л. 74 об.-75);
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.
Сын: Беляев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Мария Петровна
Александр, родился и крещён 01 сентября 1888 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7438. Л. 33 об.-34, 83 об.-84).
Бракосочетание
30.10.1888 ст.
Жена: Беляева Евгения Ивановна
Венчались:ему 33,ей 22 вторым браком. Поручителями были: со стороны жениха каз.кр бессрочноотпускной солдат д.Берсенева Алексей Антониев Беляев и Филипп Петров Васильев д.Кекура, со стороны невесты ка... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.
Сын: Беляев Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Евгения Ивановна
В архивном фонде Великоустюгского духовного правления в метрической книге Иоанно-Богословской церкви значится Афанасий, родился 27 декабря, крестился 28 декабря 1889 года. Основание: Ф.364. Оп.1. Д.74... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1892 ст.
Сын: Беляев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Евгения Ивановна
Восприемник-кр.сын Василий Иванов Буторов д.Берсенева Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7579. Л. 126 об.-127);
Смерть
01.01.1893 ст.