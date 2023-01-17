Беляева (Васильева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти13.09.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Васильев Петр Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1879 ст.
23 сентября 1879 года казённый крестьянин дер. Берсенева Николай Яковлев Беляев, 24-х лет, православного вероисповедания, венчался с дочерью казённого крестьянина дер. Кекура Пет... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1880 ст.
Дочь: Беляева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.
Дочь: Беляева Павла Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич
Павла, родилась 18 (крещена 19) января 1882 года. Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189
Рождение ребёнка
27.01.1884 ст.
Дочь: Беляева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич
Александра, родилась 27 (крещена 28) января 1884 года.
Рождение ребёнка
14.03.1887 ст.
Сын: Беляев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич
Василий, родился 14 (крещён 15) марта 1887 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7386. Л. 190 об.-191; Д. 7438. Л. 74 об.-75);
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.
Сын: Беляев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич
Александр, родился и крещён 01 сентября 1888 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7438. Л. 33 об.-34, 83 об.-84).
Похороны
19.09.1888
Похоронена 19 сентября 1888 года на приходском кладбище.
Смерть
13.09.1888 ст.
Первая жена Николая Яковлева Беляева, Мария Петрова, умерла 13 сентября 1888 года в возрасте 30-ти лет «от чахотки», Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7438. Л. 83 об.-84).