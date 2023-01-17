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Беляева (Васильева) Мария Петровна

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Место рождения

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

13.09.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Васильев Петр Тимофеев

Мать: не указана

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
23.09.1879 ст.

Муж: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
23 сентября 1879 года казённый крестьянин дер. Берсенева Николай Яковлев Беляев, 24-х лет, православного вероисповедания, венчался с дочерью казённого крестьянина дер. Кекура Пет... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1880 ст.

Дочь: Беляева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.

Дочь: Беляева Павла Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Павла, родилась 18 (крещена 19) января 1882 года. Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 364. Оп. 1. Д. 7343. Л. 188 об.-189
Рождение ребёнка
27.01.1884 ст.

Дочь: Беляева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Александра, родилась 27 (крещена 28) января 1884 года.
Рождение ребёнка
14.03.1887 ст.

Сын: Беляев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Василий, родился 14 (крещён 15) марта 1887 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7386. Л. 190 об.-191; Д. 7438. Л. 74 об.-75);
Рождение ребёнка
01.09.1888 ст.

Сын: Беляев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Яковлевич

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Александр, родился и крещён 01 сентября 1888 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7438. Л. 33 об.-34, 83 об.-84).
Похороны
19.09.1888
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Похоронена 19 сентября 1888 года на приходском кладбище.
Смерть
13.09.1888 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Первая жена Николая Яковлева Беляева, Мария Петрова, умерла 13 сентября 1888 года в возрасте 30-ти лет «от чахотки», Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7438. Л. 83 об.-84).
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