Шульгин Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1971
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1900
Жена: Шульгина Анна Николаевна
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 349об-350 38 10 Петр Васильев Шульгин, Федцово, вторым браком, 29 лет и девица Анна Николаева Беляева, Берсенево, дочь умершего крестьянина, 20 лет. По жениху – Стефан Васил... Показать все
Рождение
1971
Отец: Шульгин Василий
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно