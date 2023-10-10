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Шульгин Петр Васильевич

Место рождения

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1971

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1900

Жена: Шульгина Анна Николаевна

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 349об-350 38 10 Петр Васильев Шульгин, Федцово, вторым браком, 29 лет и девица Анна Николаева Беляева, Берсенево, дочь умершего крестьянина, 20 лет. По жениху – Стефан Васил... Показать все
Рождение
1971

Отец: Шульгин Василий

Мать: не указана

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно
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