Неверов Navarov Василий William Феликсович Felix — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверов Navarov Василий William Феликсович Felix

Неверов Navarov Василий William Феликсович Felix

Место рождения

Russia

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.08.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Неверов (nevaroff) Федор (Fred) Васильевич (William)

Мать ребёнка: Navarov Anushka (Anna) Ivanovna Kuzmey

Russia
Рождение ребёнка
12.11.1892

Дочь: Slivkoff Tanya William Felix

Мать ребёнка: Navarov Anushka (Anna) Ivanovna Kuzmey

Россия
Смерть
27.08.1939
Montebello, Los Angeles County, California, United States of America
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close