Неверов Navarov Василий William Феликсович Felix
Место рожденияRussia
Дата рождения1855
Дата смерти27.08.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Неверов (nevaroff) Федор (Fred) Васильевич (William)
Мать ребёнка: Navarov Anushka (Anna) Ivanovna Kuzmey
Russia
Рождение ребёнка
12.11.1892
Дочь: Slivkoff Tanya William Felix
Мать ребёнка: Navarov Anushka (Anna) Ivanovna Kuzmey
Россия
Смерть
27.08.1939
Montebello, Los Angeles County, California, United States of America