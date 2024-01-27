Slivkoff (Neveroff) Tanya William Felix — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slivkoff (Neveroff) Tanya William Felix

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.11.1892

Дата смерти

11.04.1927

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1892

Отец: Неверов Navarov Василий William Феликсович Felix

Мать: Navarov Anushka (Anna) Ivanovna Kuzmey

Россия
Рождение ребёнка
23.09.1909

Сын: Slivkoff Сливков Alexander Mike

Отец ребёнка: Slivkoff Michael Peter Michael

Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Рождение ребёнка
1914

Сын: Slivkoff William Slivkoff

Отец ребёнка: Slivkoff Michael Peter Michael

Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Bolderoff Stella

Отец ребёнка: Slivkoff Michael Peter Michael

Смерть
11.04.1927
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
09.02.1944

Дочь: Slivkoff Alice Ann

Отец ребёнка: Slivkoff Michael Peter Michael

Fresno CA
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