Slivkoff (Neveroff) Tanya William Felix
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.11.1892
Дата смерти11.04.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1892
Россия
Рождение ребёнка
23.09.1909
Сын: Slivkoff Сливков Alexander Mike
Отец ребёнка: Slivkoff Michael Peter Michael
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Рождение ребёнка
1914
Сын: Slivkoff William Slivkoff
Отец ребёнка: Slivkoff Michael Peter Michael
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Bolderoff Stella
Отец ребёнка: Slivkoff Michael Peter Michael
Смерть
11.04.1927
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
09.02.1944
Дочь: Slivkoff Alice Ann
Отец ребёнка: Slivkoff Michael Peter Michael
Fresno CA