Navarov (Valov) Anushka (Anna) Ivanovna Kuzmey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Navarov (Valov) Anushka (Anna) Ivanovna Kuzmey

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

16.12.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Неверов (nevaroff) Федор (Fred) Васильевич (William)

Отец ребёнка: Неверов Navarov Василий William Феликсович Felix

Russia
Рождение ребёнка
12.11.1892

Дочь: Slivkoff Tanya William Felix

Отец ребёнка: Неверов Navarov Василий William Феликсович Felix

Россия
Смерть
16.12.1939
Montebello, Los Angeles, California, USA
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