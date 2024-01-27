Navarov (Valov) Anushka (Anna) Ivanovna Kuzmey
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти16.12.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Неверов (nevaroff) Федор (Fred) Васильевич (William)
Отец ребёнка: Неверов Navarov Василий William Феликсович Felix
Russia
Рождение ребёнка
12.11.1892
Дочь: Slivkoff Tanya William Felix
Отец ребёнка: Неверов Navarov Василий William Феликсович Felix
Россия
Смерть
16.12.1939
Montebello, Los Angeles, California, USA