Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Селезнев Василий Емельянович

Супруг(-а): Василий Емельянович Селезнев
Рождение ребёнка
19.07.1893

Сын: Селезнев Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
13.05.1895

Дочь: Извекова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
02.06.1897

Дочь: Свердлов Мария Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Селезнев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
03.09.1901

Сын: Селезнев Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
12.10.1903

Сын: Селезнев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
17.10.1905

Дочь: Бандуркина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
10.12.1907

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
30.03.1909

Сын: Селезнев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
09.12.1910

Дочь: Лобова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Селезнев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
04.04.1915

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
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