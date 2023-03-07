Извекова (Селезнева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Селезнева) Елена Васильевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

13.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1895

Отец: Селезнев Василий Емельянович

Мать: Селезнева Екатерина Петровна

Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Извеков Григорий Пантелеймонович

Супруг(-а): Григорий Пантелеймонович Извеков
Рождение ребёнка
18.01.1915

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Извеков Григорий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Неизвестно Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Извеков Григорий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
07.08.1918

Сын: Извеков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Извеков Григорий Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
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