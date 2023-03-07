Извекова (Селезнева) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1895
Бракосочетание
10.02.1913
Супруг(-а): Григорий Пантелеймонович Извеков
Рождение ребёнка
18.01.1915
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Извеков Григорий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
20.04.1916
Сын: Неизвестно Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Извеков Григорий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
07.08.1918
Сын: Извеков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Извеков Григорий Пантелеймонович
Место жительства
Неизвестно