Селезнев Василий Емельянович 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнев Василий Емельянович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1864, Бердянск

Отец
Селезнев Емельян Ильич05.08.1832 г.р.
Мать
Селезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна1834 г.р.
Супруги
Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна1873 г.р.
Дети
Селезнев Евдоким Васильевич19.07.1893 г.р.
Извекова (Селезнева) Елена Васильевна13.05.1895 г.р.
Показать еще 10
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Селезнев Емельян Ильич

Мать: Селезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
25.10.1892

Жена: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Супруг(-а): Василий Емельянович Селезнев

Рождение ребёнка
19.07.1893

Сын: Селезнев Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
13.05.1895

Дочь: Извекова (Селезнева) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
02.06.1897

Дочь: Свердлов (Селезнева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Селезнев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
03.09.1901

Сын: Селезнев Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
12.10.1903

Сын: Селезнев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
17.10.1905

Дочь: Бандуркина (Селезнева) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1907

Дочь: (Селезнева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
30.03.1909

Сын: Селезнев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
09.12.1910

Дочь: Лобова (Селезнева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Селезнев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
04.04.1915

Дочь: (Селезнева) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.