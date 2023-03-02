Селезнев Василий Емельянович
мужской, родился 1864, Бердянск
ОтецСелезнев Емельян Ильич05.08.1832 г.р.
МатьСелезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна1834 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Селезнев Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Дочь: Извекова (Селезнева) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Дочь: Свердлов (Селезнева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Сын: Селезнев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Дочь: Бандуркина (Селезнева) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Дочь: (Селезнева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Дочь: Лобова (Селезнева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Сын: Селезнев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна
Дочь: (Селезнева) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Полуляхова) Екатерина Петровна