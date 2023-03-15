Дзюбенко (Главацкая) Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюбенко (Главацкая) Катерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гловацкий Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дзюбенко Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Дзюбенко Ефим

Рождение ребёнка
23.09.1919

Сын: Дзюбенко Борис Ефимович

Отец ребёнка: Дзюбенко Ефим

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзюбенко Ефим

Смерть
?.12.1946
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