Дзюбенко (Главацкая) Катерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гловацкий Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дзюбенко Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Дзюбенко Ефим
Рождение ребёнка
23.09.1919
Отец ребёнка: Дзюбенко Ефим
с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дзюбенко Ефим
Смерть
?.12.1946