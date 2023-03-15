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Дзюбенко Борис Ефимович

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Место рождения

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область

Дата рождения

23.09.1919

Дата смерти

13.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1919

Отец: Дзюбенко Ефим

Мать: Дзюбенко Катерина Ивановна

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Дзюбенко Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюбенко Георгий Борисович

Мать ребёнка: Дзюбенко Любовь Александровна

Смерть
13.03.1990
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