Дзюбенко Борис Ефимович
Место рожденияс.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Дата рождения23.09.1919
Дата смерти13.03.1990
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1919
Отец: Дзюбенко Ефим
с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Дзюбенко Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзюбенко Георгий Борисович
Мать ребёнка: Дзюбенко Любовь Александровна
Смерть
13.03.1990