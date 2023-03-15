Дзюбенко Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дзюбенко Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Дзюбенко Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1919
Мать ребёнка: Дзюбенко Катерина Ивановна
с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно