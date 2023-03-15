Дзюбенко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюбенко Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дзюбенко Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Дзюбенко Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1919

Сын: Дзюбенко Борис Ефимович

Мать ребёнка: Дзюбенко Катерина Ивановна

с.Москалевка Жмеринский район Винницкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзюбенко Катерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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