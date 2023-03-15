Гловацкий Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1885
Сын: Гловацкий Станислав Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
12.06.1892
Дочь: Трофимюк Антонина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзюбенко Катерина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно