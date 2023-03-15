Гловацкий Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гловацкий Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1885

Сын: Гловацкий Станислав Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
12.06.1892

Дочь: Трофимюк Антонина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюбенко Катерина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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