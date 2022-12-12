Сахарников Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Сахарникова Мария Андреевна
Крещение
31.01.1864
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники: г. Бирска мещанин Николай Семенов Сахарников и завода Водки временно обязанный крестьянина Алексея Иванова Евдокимова жена Вера Дмитриева
Рождение ребёнка
01.02.1864
Сын: Сахарников Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Сахарникова Мария Андреевна
Крещение
01.08.1866
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1866
Сын: Сахарников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Сахарникова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Сахарникова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно