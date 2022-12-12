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Сахарников Николай Семенович

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сахарников Семен Андреевич

Мать: Сахарникова Мария Тихоновна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Сахарникова Мария Андреевна

Крещение
31.01.1864
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники: г. Бирска мещанин Николай Семенов Сахарников и завода Водки временно обязанный крестьянина Алексея Иванова Евдокимова жена Вера Дмитриева
Рождение ребёнка
01.02.1864

Сын: Сахарников Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Сахарникова Мария Андреевна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
01.08.1866
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1866

Сын: Сахарников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сахарникова Мария Андреевна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Сахарникова Мария Андреевна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарникова Мария Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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