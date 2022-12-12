(Сахарникова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сахарникова) Ольга Николаевна

(Сахарникова) Ольга Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сахарников Николай Семенович

Мать: Сахарникова Мария Андреевна

Крещение
13.10.1866
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники: Бирский мещанский сын Василий Иванов Сахарников и мещанина Николая Семенова Сахарникова дочь девица Ольга
Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close