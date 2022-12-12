(Сахарникова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Крещение
13.10.1866
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники: Бирский мещанский сын Василий Иванов Сахарников и мещанина Николая Семенова Сахарникова дочь девица Ольга
Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно