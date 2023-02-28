Сахарников Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1866
Крещение
13.10.1866
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники: Бирский мещанский сын Василий Иванов Сахарников и мещанина Николая Семенова Сахарникова дочь девица Ольга
Смерть
Неизвестно