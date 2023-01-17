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Сахарников Алексей Николаевич

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Место рождения

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1864

Отец: Сахарников Николай Семенович

Мать: Сахарникова Мария Андреевна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
02.02.1864
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники: г. Елабуги купеческий сын Иван Николаев Сошников и мещанина Николая Семенова Сахарникова дочь девица Елена
Смерть
Неизвестно
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