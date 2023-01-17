Сахарников Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1864
Крещение
02.02.1864
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники: г. Елабуги купеческий сын Иван Николаев Сошников и мещанина Николая Семенова Сахарникова дочь девица Елена
Смерть
Неизвестно