Лузина (Сатина) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Сатина) Марфа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сатин Василий Иванович

Мать: Сатина Стефанида Афонасьева

Рождение ребёнка
13.11.1901

Сын: Лузин Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Лузин Степан Иосифович

Рождение ребёнка
24.11.1905

Сын: Лузин Николай Степанович

Отец ребёнка: Лузин Степан Иосифович

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Лузин Степан Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Степан Иосифович

Смерть
Неизвестно
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