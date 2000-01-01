Лузина (Сатина) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1901
Сын: Лузин Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Лузин Степан Иосифович
Рождение ребёнка
24.11.1905
Отец ребёнка: Лузин Степан Иосифович
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Лузин Степан Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно