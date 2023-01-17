(Бочкарёва) Степанида Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
13.05.1868
Рождение ребёнка
08.03.1869
Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1870
Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1872
Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1875
Дочь: Лузина Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1881
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1885
Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно