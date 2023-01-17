(Бочкарёва) Степанида Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бочкарёва) Степанида Афанасьевна

(Бочкарёва) Степанида Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Бочкарёв Афанасий Николаевич

Мать: Бочкарёва Устинья Петровна

Бракосочетание
13.05.1868

Муж: Сатин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1869

Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1870

Сын: Сатин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1872

Сын: Сатин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.1875

Дочь: Лузина Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1881

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Сатин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Сатин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close