Фандырева (Потапенкова) Параскева Саввина
Место рождения
Дата рождения10.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1871
Рождение ребёнка
14.07.1893
Сын: Потапенков Василий (незаконный)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
08.11.1896
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Евфросиния (Демьянова)
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Рождение ребёнка
28.03.1899
Дочь: Мария Демьянова
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Рождение ребёнка
15.01.1904
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Елена Дамианова
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Рождение ребёнка
04.06.1910
Сын: Павлов Александр Демьянов
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Рождение ребёнка
31.05.1914
Сын: Павлов Константин Дамианов
Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев
Смерть
Неизвестно