Фандырева (Потапенкова) Параскева Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандырева (Потапенкова) Параскева Саввина

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1871

Отец: Потапенков Савва (Дементиев)

Мать: Потапенкова Ксения Арсеньева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1893

Сын: Потапенков Василий (незаконный)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1896

Муж: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Евфросиния (Демьянова)

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1899

Дочь: Мария Демьянова

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1904

Сын: Фандырев Пётр Дамианов

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Елена Дамианова

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Павлов Александр Демьянов

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Павлов Константин Дамианов

Отец ребёнка: Павлов - Фандырев Демьян (Дамиан) Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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