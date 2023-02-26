Потапенкова Ксения Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапенкова Ксения Арсеньева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Антонова Анастасия Саввина

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1871

Дочь: Фандырева Параскева Саввина

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1874

Дочь: Мария Савельева

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1877

Сын: Потапенков Фёдор Саввин

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: Татьяна Савельева

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1883

Дочь: Анна Саввина

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1889

Сын: Потапенков Антоний Саввин

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1890

Дочь: Евдокия Саввина

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1892

Дочь: Федотия Савельева

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1895

Дочь: Пелагея Саввина

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1895

Сын: Потапенков Пётр Саввин

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Потапенков Иоанн Саввин

Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)

Смерть
Неизвестно
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