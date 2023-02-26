Потапенкова Ксения Арсеньева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Антонова Анастасия Саввина
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Дочь: Фандырева Параскева Саввина
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Дочь: Мария Савельева
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Дочь: Татьяна Савельева
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Дочь: Анна Саввина
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Сын: Потапенков Антоний Саввин
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Дочь: Евдокия Саввина
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Дочь: Федотия Савельева
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Дочь: Пелагея Саввина
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)
Отец ребёнка: Потапенков Савва (Дементиев)