Антонова (Потапенкова) Анастасия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Потапенкова) Анастасия Саввина

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Потапенков Савва (Дементиев)

Мать: Потапенкова Ксения Арсеньева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.10.1892

Муж: Антонов Дмитрий Дометиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1894

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1895

Дочь: Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1898

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1900

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1902

Сын: Антонов Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1906

Дочь: Ефросиния Дмитриева

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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