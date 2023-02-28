Антонова (Потапенкова) Анастасия Саввина
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
19.10.1892
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1894
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев
Рождение ребёнка
05.12.1895
Дочь: Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев
Рождение ребёнка
29.03.1898
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев
Рождение ребёнка
25.02.1900
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев
Рождение ребёнка
17.10.1902
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев
Рождение ребёнка
16.01.1906
Дочь: Ефросиния Дмитриева
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дометиев
Смерть
Неизвестно