Краснокутский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутский Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Краснокутский Алексей

Мать: Воробинская (Краснокутская) Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснокутский Сергей

Мать ребёнка: Краснокутская Янина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснокутская Александра

Мать ребёнка: Краснокутская Янина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крахолева (Краснокутская) Валентина

Мать ребёнка: Краснокутская Янина Ивановна

Военная служба
1941
Взят в плен
Смерть
Неизвестно

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