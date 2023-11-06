Краснокутский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснокутский Сергей
Мать ребёнка: Краснокутская Янина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснокутская Александра
Мать ребёнка: Краснокутская Янина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крахолева (Краснокутская) Валентина
Мать ребёнка: Краснокутская Янина Ивановна
Военная служба
1941
Взят в плен
Смерть
Неизвестно