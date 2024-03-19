Краснокутский Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Рождение ребёнка
23.02.1915
Сын: Краснокутский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Воробинская Полина
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Воробинская Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробинская Полина
Упоминание
Неизвестно
Фамилия Краснокутский берет свое начало от топонима Красный Кут. На территории современной Харьковской области Украины в середине XVII века было основано село Красный Кут (ныне поселок Краснокутск), ч... Показать все
Смерть
Около 1954