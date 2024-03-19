Краснокутский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутский Алексей

Место рождения

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Краснокутский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Воробинская Полина

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Краснокутский Григорий

Мать ребёнка: Воробинская Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробинская Полина

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Упоминание
Неизвестно
Фамилия Краснокутский берет свое начало от топонима Красный Кут. На территории современной Харьковской области Украины в середине XVII века было основано село Красный Кут (ныне поселок Краснокутск), ч... Показать все
Смерть
Около 1954
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