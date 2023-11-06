Воробинская (Краснокутская) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробинская (Краснокутская) Полина

Место рождения

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснокутский Алексей

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Краснокутский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Краснокутский Алексей

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Краснокутский Григорий

Отец ребёнка: Краснокутский Алексей

Смерть
Около 1966

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