Воробинская (Краснокутская) Полина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1915
Сын: Краснокутский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Краснокутский Алексей
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Краснокутский Алексей
Смерть
Около 1966