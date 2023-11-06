Краснокутская Янина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутская Янина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснокутский Сергей

Отец ребёнка: Краснокутский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснокутская Александра

Отец ребёнка: Краснокутский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крахолева (Краснокутская) Валентина

Отец ребёнка: Краснокутский Григорий

Смерть
Неизвестно

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