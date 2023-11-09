Макарова (Старостина) Васса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Старостина) Васса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Старостин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1905

Дочь: Абашкина Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович

тамбовская обл, Кирсановский р-он, с. Соколово
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Макарова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович

Рождение ребёнка
07.11.1917

Дочь: Морозова Нина Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Сокольская Александра Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Ильич

Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Илья Андрианович

Смерть
1955
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