Макарова (Старостина) Васса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Старостин Сергей
Рождение ребёнка
23.10.1905
Дочь: Абашкина Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович
тамбовская обл, Кирсановский р-он, с. Соколово
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Макарова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович
Рождение ребёнка
07.11.1917
Дочь: Морозова Нина Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Сокольская Александра Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Иван Ильич
Отец ребёнка: Макаров Илья Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955