Абашкина (Макарова) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашкина (Макарова) Анастасия Ильинична

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Место рождения

тамбовская обл, Кирсановский р-он, с. Соколово

Дата рождения

23.10.1905

Дата смерти

28.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1905

Отец: Макаров Илья Андрианович

Мать: Макарова Васса Сергеевна

тамбовская обл, Кирсановский р-он, с. Соколово
Рождение ребёнка
01.06.1931

Дочь: Щипакина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Абашкин Иван Михеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашкин Иван Михеевич

Смерть
28.01.1983
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