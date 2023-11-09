Абашкина (Макарова) Анастасия Ильинична
Место рождениятамбовская обл, Кирсановский р-он, с. Соколово
Дата рождения23.10.1905
Дата смерти28.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1905
Отец: Макаров Илья Андрианович
Мать: Макарова Васса Сергеевна
тамбовская обл, Кирсановский р-он, с. Соколово
Рождение ребёнка
01.06.1931
Дочь: Щипакина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Абашкин Иван Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1983