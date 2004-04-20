Сокольская (Макарова) Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти20.04.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Макаров Илья Андрианович
Мать: Макарова Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сокольский Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокольский Борис Игоревич
Отец ребёнка: Сокольский Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокольская Надежда Игоревна
Отец ребёнка: Сокольский Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябикина Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Сокольский Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сокольский Игорь
Смерть
20.04.2004