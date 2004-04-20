Сокольская (Макарова) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокольская (Макарова) Александра Ильинична

Сокольская (Макарова) Александра Ильинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

20.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Макаров Илья Андрианович

Мать: Макарова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокольский Юрий Игоревич

Отец ребёнка: Сокольский Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокольский Борис Игоревич

Отец ребёнка: Сокольский Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокольская Надежда Игоревна

Отец ребёнка: Сокольский Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябикина Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Сокольский Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокольский Игорь

Смерть
20.04.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close