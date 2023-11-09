Макарова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Макаров Илья Андрианович
Мать: Макарова Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
03.07.1941
Дочь: Абашкина Вера Степановна
Отец ребёнка: Федулов Степан Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Дрогин Или Пахомов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомов Алексей
Умер на войне
Смерть
Неизвестно