Макарова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Макаров Илья Андрианович

Мать: Макарова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
03.07.1941

Дочь: Абашкина Вера Степановна

Отец ребёнка: Федулов Степан Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Дрогин Или Пахомов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федулов Степан Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Алексей

Умер на войне
Смерть
Неизвестно
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