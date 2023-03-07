Астраханцев Никифор Захаров
Место рождения
Дата рождения02.06.1798 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1798 ст.
Бракосочетание
14.01.1814 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Астраханцев Александр Никифорович
Мать ребёнка: Астраханцова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Астраханцев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Астраханцова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Астраханцев Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Астраханцова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Астраханцова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Астраханцева Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Пелагия Никифорова
Мать ребёнка: Астраханцева Феодосия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858