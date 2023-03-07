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Астраханцев Никифор Захаров

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Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.06.1798 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.
Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1798 ст.

Отец: Астраханцев Захар Филимонов

Мать: Астраханцова Матрона Иванова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.01.1814 ст.

Жена: Астраханцова Параскева Иванова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Астраханцев Александр Никифорович

Мать ребёнка: Астраханцова Параскева Иванова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Астраханцев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Астраханцова Параскева Иванова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Астраханцев Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Астраханцова Параскева Иванова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Астраханцова Параскева Иванова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Ирина Никифорова

Мать ребёнка: Астраханцева Феодосия Семенова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Пелагия Никифорова

Мать ребёнка: Астраханцева Феодосия Семенова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Феодосия Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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