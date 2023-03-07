Астраханцова (Берестова) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова (Берестова) Матрона Иванова

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

16.01.1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Берестов Иван Елисеев

Мать: Берестова Марфа Игнатьева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1791

Муж: Астраханцев Захар Филимонов

Рождение ребёнка
12.01.1793 ст.

Дочь: Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.03.1794 ст.

Дочь: Ходырева Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.01.1796 ст.

Дочь: Домника Захарова

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.04.1797 ст.

Дочь: Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1798 ст.

Сын: Астраханцев Никифор Захаров

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.10.1800 ст.

Дочь: Устинья Захаровна

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евгения Захаровна

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Акилина Захаровна

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Астраханцев Косьма Захаров

Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.01.1812 ст.
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: от опуху
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