Астраханцова (Берестова) Матрона Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти16.01.1812 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Берестов Иван Елисеев
Бракосочетание
До 1791
Рождение ребёнка
12.01.1793 ст.
Дочь: Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
Рождение ребёнка
26.03.1794 ст.
Дочь: Ходырева Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
Рождение ребёнка
08.01.1796 ст.
Дочь: Домника Захарова
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
Рождение ребёнка
16.04.1797 ст.
Дочь: Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1798 ст.
Сын: Астраханцев Никифор Захаров
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
Рождение ребёнка
02.10.1800 ст.
Дочь: Устинья Захаровна
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евгения Захаровна
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Акилина Захаровна
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Астраханцев Косьма Захаров
Отец ребёнка: Астраханцев Захар Филимонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.1812 ст.
Причина смерти: от опуху