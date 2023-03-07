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(Астраханцева) Ирина Захаровна

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Место рождения

дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.04.1797 ст.

Дата смерти

15.07.1797 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1797 ст.

Отец: Астраханцев Захар Филимонов

Мать: Астраханцова Матрона Иванова

дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
15.07.1797 ст.
дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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