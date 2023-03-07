Астраханцова (Ветошкиных) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти16.06.1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1814 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Астраханцев Александр Никифорович
Отец ребёнка: Астраханцев Никифор Захаров
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Астраханцев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Астраханцев Никифор Захаров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Астраханцев Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Астраханцев Никифор Захаров
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Астраханцев Никифор Захаров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.1844 ст.
Причина смерти: от лихорадки