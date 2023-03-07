Астраханцова (Ветошкиных) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова (Ветошкиных) Параскева Иванова

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

16.06.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.01.1814 ст.

Муж: Астраханцев Никифор Захаров

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Астраханцев Александр Никифорович

Отец ребёнка: Астраханцев Никифор Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Астраханцев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Астраханцев Никифор Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Астраханцев Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Астраханцев Никифор Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Астраханцев Никифор Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.06.1844 ст.
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от лихорадки
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