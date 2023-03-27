Широкова (Мельникова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Мельникова) Евгения

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Место рождения

Кириллово Семеновского района Нижегородской области

Дата рождения

06.01.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904

Отец: Мельников Алексей

Мать: Мельникова Секлетея

Кириллово Семеновского района Нижегородской области
Бракосочетание
Около 1927

Муж: Широков Иван

Семенов, Нижегородская Область
Рождение ребёнка
17.10.1932

Дочь: Буланова Алевтина

Отец ребёнка: Широков Иван

Семенов, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Иван

Смерть
Неизвестно
Чернуха? Горьковской области
Похороны
Неизвестно
Горький, нижний новгород, Марьина Роща
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