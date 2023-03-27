Широкова (Мельникова) Евгения
Место рожденияКириллово Семеновского района Нижегородской области
Дата рождения06.01.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904
Отец: Мельников Алексей
Мать: Мельникова Секлетея
Кириллово Семеновского района Нижегородской области
Бракосочетание
Около 1927
Муж: Широков Иван
Семенов, Нижегородская Область
Рождение ребёнка
17.10.1932
Дочь: Буланова Алевтина
Отец ребёнка: Широков Иван
Семенов, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Иван
Смерть
Неизвестно
Чернуха? Горьковской области
Похороны
Неизвестно
Горький, нижний новгород, Марьина Роща